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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.07.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Pompeo: Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır.

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Pompeo: Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla, "Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır." dedi.

Bakan Pompeo, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Amerikan halkının soykırımda öldürülen masum insanların anılmasında Bosna halkının yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

"Adalet aramaya devam edenlerin yanındayız. Hala nihai dinlenme yerlerini bekleyenler de dahil olmak üzere, tüm mağdurların itibarını taçlandırmaya çalışanlara yönelik desteğimizi teyit ediyoruz. Geçmişteki trajik olaylar, bize daha iyi bir gelecek için birlik içinde çalışma ihtiyacını hatırlatıyor. ABD, Bosna Hersek halkının sarsılmaz bir ortağı olmaya devam ediyor. Bugün hayatını kaybedenleri andığımız gibi, bölge genelinde barış ve refahın sağlanması konusundaki taahhüdümüzü ve böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmayacağına ilişkin kararlılığımızı vurguluyoruz. Avrupa tarihindeki bu acı dolu bölüm asla inkar edilmemeli veya unutulmamalıdır."

 SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

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