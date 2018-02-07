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    PKK'lılar şimdi de Londra'yı karıştırdı

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PYD/PKK'ya ve DEAŞ'a karşı başlattığı Afrin operasyonunu protesto etmek için Londra'da olay çıkardı. Terör yandaşları, gurbetçi bir çifte de saldırdı.

    TERÖR örgütü PKK yandaşları bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktı. Türkiye'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekâtına karşı sokağa inen terör yandaşları olay çıkardı. 

    GURBETÇİ ÇİFTE SALDIRDILAR!

    İngiliz polisi, yürüyüş sırasında gurbetçi bir çifte saldıran terör yandaşlarına müdahale etti.

    Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları da bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırmıştı.

    PKK yandaşlarının Almanya'nın Köln şehrinde düzenlediği eylemde de olay çıkmıştı. Köln polisinden bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada Almanya'da kullanılması yasak olan PKK sembollerini taşıyan bazı göstericilerin gözaltına alındığını söyledi.

    Etiketler: PKK , Afrin , Zeytin Dalı
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