PKK/PYD Avrupa’da camileri hedef aldı

GECE karanlığında taş ve boya torbaları atılan camilerin camları kırılırken, duvarlara da boyayla çeşitli yazılar ve tehdit mesajları yazıldı.

Almanya’da ilk saldırı, 21 Ocak gecesi Kassel’deki Sultan Alparslan Camisi’ne düzenlendi. Leipzig’de 22 Ocak gecesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camisi’nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami bölücü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu. Her iki kentte de saldırıların 4 kişi tarafından düzenlediği belirtildi. PYD/PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüşün güzergahının camilerin bulunduğu bölgeden geçmesi de dikkati çekti.





CAMLARI KIRIP YAZI YAZDILAR

PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı bu kez Hollanda’nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı caminin duvarlarına ‘Afrin’, ‘Apo’, ‘Gençlik PKK’ gibi yazılar yazdı.

Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth’deki Ulu Cami’ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit yazıları yazıldı.

PYD/PKK yandaşları ayrıca 22 Ocak’ta Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında yolculara sopalarla saldırdı. Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırılarda maddi hasar meydana gelirken şans eseri kimse yaralanmadı.

‘ENDİŞE DUYUYORUZ’

Almanya ile Türkiye arasında bir sorun yaşandığında cami saldırılarının gerçekleştiğini belirten Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, şunları söyledi: “Bu da, saldırıların siyasi amaç içerdiğini göstermekte. Bizim burada, Alman hükümetinden beklentimiz, bu cami saldırılarına daha aktif bir şekilde karşı gelmesi ve önlemesi. Ancak bu konuda bir sonuç alındığını göremiyoruz. Birçok cami saldırısı olmasına rağmen suçlular yakalanmıyor. Elbette endişe duyuyoruz. Gün içinde bir saldırı olduğunda ve caminin içinde cemaat bulunduğunda problem çıkma ihtimali çok yüksek. Hatta belki can kaybına yol açabilir. Ondan dolayı bu saldırıların engellenmesi gerekiyor. Burada önemli olan Alman hükümetinin camilere destek vermesi ve böyle bir şeyin görmezden gelinmediğini göstermesi gerekiyor. Aynı zamanda bu işi yapanların siyasi amaçlarının yanlış olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemesi lazım.”