"PKK ile Esad rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var"
TRT World'e konuşan terör örgütü PKK'nın eski sözcüsü Talal Silo, "Terör örgütü PKK ile Esad rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var" dedi.
Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, TRT World'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.
Silo, "Terör örgütü PKK ile Esad rejimi arasındaki kesinlikle koordinasyon var. SDG, PKK ve Esad rejimi beraber hareket ediyorlar" dedi.
YPG'nin çocukları zorla silah altına alması ve demografik yapıyı güç kullanarak değiştirdiğine dair de çarpıcı ifadeler kullanan Silo, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'yi hedef alan saldırılarına da dikkat çekti.
"Esad rejimi terör örgütü PKK'yı kullanmak istiyor"
Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Silo, Amerika Birleşik Devletleri dahil Batı ülkelerinin hatta Esad rejiminin terör örgütü PKK'yı kullanmak istediğini sözlerine ekledi.
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