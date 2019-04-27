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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pekin’den İpek Yolu için gövde gösterisi

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Pekin’den İpek Yolu için gövde gösterisi

Çin’i küresel ekonomiye entegre etmeyi hedefleyen ‘Bir Kuşak Bir Yol’ altyapı projesinin ikinci zirvesi Pekin’de başladı. Zirveye 37 ülke lideri katılıyor. Çin lideri Şi Cinping, ‘Yeni İpekyolu’ diye de adlandırılan bu projeyle Pekin’in küresel hegemonya kurmaya çalıştığı iddialarını reddetti.

DÜNYANIN en büyük ikinci ekonomisi Çin’in global ekonomiye entegre olma projesi ‘Bir Kuşak Bir Yol’un ikinci toplantısı Çin’in başkenti Pekin’de başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, forumun açılışında yaptığı konuşmada proje hakkındaki şüpheleri, yolsuzluğa karşı mücadele ve yeşil ekonomi mesajlarıyla gidermeye çalıştı. Şi, projeyi kaliteli yatırımlarla ileriye taşıma çağrısı yaparken Çin’in ekonomik tahakküm kurmaya çalıştığı iddialarına karşı çıktı.

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un da aralarında bulunduğu 37 ülke lideri katıldı. 2017’deki ilk zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği Türkiye’den ise toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan katıldı. Fransa ve Almanya da bakan düzeyinde katıldı. ABD yönetimi Çin’i modern İpek Yolu ismiyle bilinen proje kapsamında birçok ülkeyi ucuz kredilerle borçlandırarak söz konusu ülkeler üzerinde tahakküm kurmaya çalışmak ve bu ülkelerin önemli varlıklarını ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.

PUTİN’DEN YENİ TEKLİF

Putin, forumda yaptığı konuşmada, Çin’in devasa projesinin Rusya’nın öncülük ettiği Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği’nin hedefleriyle uyumlu olduğunu kaydetti. Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin inşasının Kuşak ve Yol inşasıyla kenetlenmesi fikrini desteklediğini ifade ederken, “Çin’in eylemleri Rusya’nın planlarıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor” dedi. 

DEVASA PROJE

125 ülke ile 173 işbirliği anlaşması imzalandı.

2013-18 arasında 90 milyar dolar yatırım yapıldı.

500 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Projenin toplam 3.67 trilyon dolara mâl olacağı hesaplanıyor.

Pekin’den İpek Yolu için gövde gösterisi

ULAŞIM VE HABERLEŞME AĞI

Çin lideri Şi Cinping’in 2013 yılında açıkladığı “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “21’inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu” ile Çin’den Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Güney Amerika’ya karadan, denizden ulaşım ağları kurulması hedefleniyor. Devasa proje enerji ve telekomünikasyon ağları oluşturulmasını da öngörüyor.

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