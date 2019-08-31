Pekin’den gözdağı
Hong Kong’da bugün düzenlenecek gösteriler öncesinde polis, gösterilerin önemli liderlerini kısa süreliğine gözaltına aldı. Çin’in bölgedeki garnizonuna rotasyon kapsamında yeni askerler göndermesi ‘güç gösterisi’ olarak kabul ediliyor.
ÇİN’e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bugün düzenlenmesi beklenen kapsamlı gösteriler öncesinde gösterilerin üç önemli lideri kısa süreliğine gözaltına alındı. Hong Kong yönetimi, gözaltılarla eylemcilere gözdağı verirken, bugünkü gösterilere katılım da yasaklandı. Bugün düzenlenecek gösteri, 2014 yılında Çin yönetimine karşı düzenlenen “Şemsiye Hareketi” gösterilerinin 5’inci yıldönümüne denk geliyor. Hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, kısa süreli gözaltının ardından “Bizi gözaltına alsalar da mücadelemize devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Wong’ın yanında gözaltına alınan Andy Chan ve Agnes Chow’a ‘polis karakollarını hedef alan yasadışı bir gösteriye katılmak’, ‘gösteriyi organize ve teşvik etmek’ ve ‘polise saldırmak’ suçlamaları yöneltildi.
SINIRDA TATBİKAT
İade tasarısının iptali talebiyle hazirandan bu yana kitlesel protestolarla uluslararası gündemin odağı haline gelen Hong Kong’da, Çin hükümeti bir yandan askeri rotasyon yaparak bölgedeki garnizonunu taze kanla yenilerken, diğer yandan Şıncın’da tatbikat fotoğraflarını medyaya servis ediyor.
ÇİN, LAM’IN ÖNERİSİNİ REDDETMİŞ
REUTERS haber ajansının aktardığına göre, Hong Kong lideri Carrie Lam yazın başında Pekin yönetimine yazdığı bir raporda, Hong Konglu göstericilerin taleplerini ileterek, suçluların Çin’e iade yasa tasarısının meclisten geri çekilmesi teklifini Çin hükümetine iletti. Çin hükümeti Lam’ın teklifini reddederken, Lam’a protestocuların hiçbir talebine karşılık verilmemesi gerektiği iletildi. Reuters’a konuşan Hong Konglu bir haber kaynağı, “Çin göstericilerin bütün taleplerine ‘hayır’ yanıtını verdi. Durum insanların tahmin ettiğinden daha karmaşık bir halde” ifadesini kullandı.
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