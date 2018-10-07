Paris’te silahlı saldırı
Paris’in ünlü caddesi Champs-Elysees’nin yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Fransa’nın başkenti Paris’in Champs-Elysees Caddesi’nin yakınındaki Georges V Caddesi’nde yerel saatle 06.00’da silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırının nedeninin hesaplaşma olduğu ve saldırganların kaçtığı öğrenildi.
Saldırıda yaralananların hastanede tedavisi sürerken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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