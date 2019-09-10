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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.09.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Pakistan'dan Keşmir'de 'acil sağlık durumu' ilan edilsin çağrısı

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Pakistan'dan Keşmir'de 'acil sağlık durumu' ilan edilsin çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'da özel statüsü kaldırılan ve son 36 günde bir dizi kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumu için İsviçre'ye gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya geldi.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, görüşmede 15 milyon Keşmir halkının temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için Adhanom'dan üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

Kureyşi, "Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in" özerk statüsünü garanti alan anayasanın 35A ve 370. Madde'lerinin Hindistan hükümetince "yasa dışı" şekilde 5 Ağustos'ta iptal edildiğini belirterek, Adhanom'a Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu ilan" edilmesi gerektiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün İHK'da yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtmişti.

Bachelet, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin bugün İHK'da yapacağı konuşmada, Keşmir sorununu gündeme getirmesi bekleniyor.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRILMASI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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