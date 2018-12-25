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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.12.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor

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ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Şam Cephesi komutanı Ebu Ahmet Nur, Fransa'nın terör örgütü YPG/PKK'ya destek açıklamasını hayretle karşıladıklarını belirterek, ülkeyi YPG/PKK'lı teröristlerden temizleme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Nur, ABD'nin çekilme kararı almasının ardından Fransa'nın, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

ÖSO komutanı Nur, Fransa'nın Suriye meselesindeki tutumunu şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

"YPG ve PYD'nin safında yer alıp onlara destek olması, hürriyetleri ve barışı savunan bir ülke olan Fransa'yı zayıflatmaktadır." diyen Nur, "Milli Ordu olarak topraklarımızın terörden temizlenmesi, güvenliğin sağlanması ve istikrarın yeninden sağlanarak zorla göç ettirilen halkımızın evlerine dönmesi için verdiğimiz sözümüzü tutacağız." vurgusunda bulundu.

ÖSO çatısı altındaki Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebu Bekir de dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın YPG/PKK'ye destek sözüne tepki göstermişti.

Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusu, PKK ve DEAŞ'tan kurtarıldığında Macron'un sözlerinin anlamsız olduğunu göreceğiz. Bölgelerimizi PKK ve DEAŞ'tan kurtaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA'NIN SDG AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Sahada teröristlere, Paris'te ve diğer yerlerde terör saldırıları düzenleyenlere karşı mücadele edenler, SDG ve Suriye'deki Kürtlerdir. Dolayısıyla herkesi sorumluluğa çağırıyorum ve onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuşmuştu.

YPG/PKK elebaşları İlham Ahmed ve Riad Dirar, ABD'nin çekilme kararından sonra Macron'dan randevu istemiş ancak danışmanlarıyla görüşebilmişti.

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede en az 5 askeri üste varlık gösteriyor. Fransız özel kuvvetler mensuplarının aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü YPG/PKK ile çalışıyor. Fransız askerleri, Irak'tan sıklıkla giriş çıkış yapıyor.

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