Ortadoğu'yu karıştıran davada müthiş detaylar! Eski bakan o ülkeye kaçıp casusluk yaptı
İsrail eski Enerji Bakanı Gonen Segev, İran'a giderek İsrail'e karşı casusluk yapmakla suçlandığı ve Ortadoğu'da gündem olan davada ilk kez bugün hâkim karşısına çıkıyor. Dava üzerindeki basın yasağının dün kısmen kaldırılmasının ardından Segev'in ülkesine karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetlerinin casus filmlerini andıran detayları ortaya çıkmaya başladı. İsrail'in eski bakanlarının kendileri aleyhine casusluk yapması nedeniyle 'utanç' duyduğu davada, Segev ülkesinin düşmanına 'savaş esnasında yardım etmekle' suçlanıyor. İsrail basını, söz konusu davanın İsrailli yetkililere büyük bir utanç yaşattığını yazdı.
62 yaşındaki İsrail eski Enerji Bakanı Gonen Segev'in, 2012 yılından itibaren İran istihbaratı için çalışmaya başladığı iddia ediliyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Segev'in iki kez İran'a giderek İranlı istihbarat yetkilileriyle buluştuğu, burada başta İsrail'in enerji sektörü ve istihbarat olmak üzere muhtelif konularda gizli sırları İran'lı yetkililere aktardığı ifade ediliyor. İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post gazetesi, Segev'in İran'a verdiği bilgilerin enerji ve istihbarat alanlarında İsrail'e verdiği zararın azımsanmayacak boyutta olduğunu yazdı.
2007'DE İRAN'IN RADARINA GİRDİ
Asıl mesleği doktorluk olan eski bakanın karanlık bir geçmişi bulunuyor. 2005 yılında Hollanda'dan İran'a uyuşturucu hap getirmek ve sahte diplomatik pasaport bastırmaktan suçlu bulunan ve 5 yıl hapis cezasına çarpıtırılan Segev, 2007 yılında hapishaneden çıktıktan sonra Nijerya'ya taşınmış... 2007 yılından itibaren itibaren İran istihbaratının radarına girdiği iddia edilen Segev'in Nijerya'da açtığı muayenahanenin müşterileri arasında tanınmış diplomatlar, büyükelçiler, konsolosluk çalışanları ve iş insanları bulunuyor.
Segev, uyuşturucu kaçırmaktan yargılandığı davada...
ŞİFRELİ KOD VERİLDİ
2012 yılından itibaren İran istihbaratı için casusluk yapmaya başlayan eski bakana, İranlı yetkililerle haberleşmek için şifreli iletişim kodları verilmiş. İsrail yurtiçi gizli servisi Şin Bet, İran'ı iki kez gizlice ziyaret ettiği iddia edilen eski bakanın İsrail'e çalışan üst düzey istihbarat personeline ilişkin bilgileri verdiği görüşünde. İsrail'in istihbarat çalışanlarının kimliklerini gizli tutma konusundaki yoğun çabaları biliniyor.
Eski bakanın bugün başlayan davası İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. Liberal Haaretz gazetesi, "Eski bakan İran'a uçtu, ulusal güvenliğe zarar veren onlarca raporu aktardı" başlığını kullandı.
Segev Mayıs ayında İsrail'e iade edilmeden önce kısa sürelliğinde Ekvator Ginesi'ne gitmiş, bu ülkede ise suç kaydı bulunduğu gerekçesiyle İsrail'e iade edilmişti. Segev, hakkındaki casusluk iddialarını kabul etmiyor.
İSRAİL'E ZARARI MERAK KONUSU
İsrail enerji bakanıyken elde ettiği bilgileri İranlı yetkililerle paylaştığı ifade edilen Segev hakkında The Times of Israel gazetesi, "Eski bakan İran'a defalarca bilgi vermekle suçlanıyor" başlığını kullandı. Segev'in İranlı yetkililerle dünyanın muhtelif bölgelerinde yaptığı görüşmelerin içeriği ise davanın sonucunda günyüzüne çıkabilir.
İSRAİL 'UTANÇ DUYUYOR'
İsrail basını, İsrailli yetkililerin eski bir bakanın İran için çalıştığının ortaya çıkması nedeniyle uluslararası arenada büyük bir utanç duyduğu yorumunda bulundu. Segev'in 2012 yılında İran'ın Nijerya Büyükelçiliği tarafında 'casus' olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi. 1992-1996 yılları arasında bakanlık yapan ve daha sonra ülkedeki yönetim çevresine yakın bulunduğu ifade edilen Segev'in verdiği bilgilerin oluşturduğu hasar merak konusu...
2016 YILINDA İSRAİL'E DÖNMEYE ÇALIŞTI...
The Times of Israel gazetesinde Kasım 2016 yılında çıkan bir habere göre, geçmişte işlediği ve hüküm giymesine neden olan suç nedeniyle tıp diploması iptal edilen Segev, yeniden doktor olarak çalışabilmek için İsrail'e dönmenin yollarını arıyordu. Diplomasının yeniden kendisine verilmesi için İsrail Sağlık Bakanlığı'na başvuran Segev'in avukatı Yoram Pomerantz iki sene önce "Segev, Nijerya'da sonu gelmeyen bir bedel ödüyormuş gibi hissediyor" açıklamasında bulunmuştu. 35 yaşında bakan olan ve geleceği parlak bir siyasetçi olarak gösterilen Segev'in iki sene önce İsrail'e geri dönme yolları aramaya çalışmasıyla İran istihbarat servisi arasında bağlantı olup olmadığı ise merak konusu. Segev'in 2016'daki dönemin sağlık bakanı tarafında affedilmesi talebi ise kabul edilmemişti. 2007'de 32 bin adet uyuşturucu hapı ülkeye getirmek suçundan hüküm giyen Segev adeta 'siyaset sahnesinden' sonsuza dek silinmişti.
'SEGEV ALDIĞI GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN...'
Segev'in İsrail'e getirilmesine ilişkin yapılan açıklamada : "Yayına izin verildi: Segev, savaş döneminde düşmana yardım gösterme ve İsrail Devleti'ne karşı casusluk faaliyetini yürütme suçlamasıyla Mayıs 2018'de Şin Bet ve polis tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.
Açıklamada, "Segev, küratörlerine enerji piyasası, savunma tesisleri, hükümet ve güvenlik çalışanları hakkında bilgi veriyordu. Segev, aldığı görevleri yerine getirmek için İsrail vatandaşlarıyla bağlantılarını sürdürüyordu. Onlardan bazılarını yalan yollarla, işadamları olarak tanıttığı İran ajanlarıyla tanıştırmaya çalışıyordu" denmişti.
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