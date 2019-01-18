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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Dünya
AA
18.01.2019 - 08:28, Son GÃ¼ncelleme:

Orta AmerikalÄ± göçmenlerin bir kÄ±smÄ± Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸtÄ±

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Orta AmerikalÄ± göçmenlerin bir kÄ±smÄ± Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸtÄ±

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan gÃ¶Ã§menlerden bazÄ±larÄ± Meksika'ya ulaÅŸtÄ±.

Honduras basÄ±nÄ±nda yer alan haberde, Guatemala'nÄ±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Chiapas eyaletine baÄŸlÄ± Suchiate kasabasÄ±na ulaÅŸan gÃ¶Ã§menler sÄ±ÄŸÄ±nma talebi baÅŸvurusunda bulunuyor.

Meksika Ulusal GÃ¶Ã§ EnstitÃ¼sÃ¼ (INM) yetkilileri, geÃ§en yÄ±l polisle gÃ¶Ã§menler arasÄ±nda yaÅŸanan arbedelerin tekrarlanmamasÄ± iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± fiziki sÄ±nÄ±r koruma gÃ¶revi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃ¶Ã§menlerden Tulio Marcia Caballero, Milenio televizyonuna verdiÄŸi rÃ¶portajda, yolculuÄŸun oldukÃ§a zor olduÄŸunu ve Ã¶zellikle Ã§ocuklu annelerin bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiÄŸini belirtti.

ABD'ye gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yleyen Caballero, daha iyi hayat ÅŸartlarÄ± iÃ§in Meksika'ya geldiÄŸini sÃ¶yledi.

KaslarÄ±ndan hasta olan 10 yaÅŸtaki oÄŸluyla sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan Nolvia Enriquez de "OÄŸlum iÃ§in buraya geldim Ã§Ã¼nkÃ¼ onun hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisinin Honduras'ta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yalnÄ±zca ABD'de olduÄŸunu bana sÃ¶ylediler." ifadesini kullandÄ±.

MEKSÄ°KA HÃœKÃœMETÄ°NDEN GÃ–Ã‡MENLERE YARDIM ELÄ°

MeksikalÄ± yetkililer, Orta AmerikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. SÄ±nÄ±rda yÄ±ÄŸÄ±lma olmamasÄ± iÃ§in gÃ¶Ã§ idaresine baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca, baÅŸvurudan sonra normalde bir ay iÃ§inde gelen gÃ¶Ã§men kimlik kartÄ±nÄ± 5 gÃ¼nde teslim etmeyi planlÄ±yorlar.

INM tarafÄ±ndan verilen belgeyle, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Ã¼lkedeki hastanelerde temel saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabiliyor ve iÅŸ baÅŸvurusunda bulunabiliyor. GÃ¶Ã§menlere, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶steren belge gelene kadar, kimliklerini gÃ¶sterme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kim olduklarÄ±nÄ± gÃ¶steren bir bileklik veriliyor.

Meksika'ya giriÅŸ yapan gÃ¶Ã§menler, Suchiate kasabasÄ±nda bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda kalacak.

Guatemala GÃ¶Ã§ Ä°daresi, ABD'ye gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan gÃ¶Ã§men karavanÄ±yla Ã¼lkeye bin 700 HonduraslÄ±nÄ±n ve 107 El Salvador vatandaÅŸÄ±nÄ±n giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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