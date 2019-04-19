Önce can sonra taç
Paris’in simgesi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının ‘minimum’ zararla atlatılmasında en büyük paya sahip itfaiyecilerin, aslında 18’inci yüzyıldan kalma kurtarma protokolünü uyguladığı belirtiliyor.
856 yıllık Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının söndürülmesinde görev alan itfaiyecilerin, 230 yıllık bir protokolü uyguladıkları iddia edildi. Fransız Devrimi sonrası uygulamaya alınan protokolün öncelik sıralamasına uyan 400 kişilik itfaiye ekibi, öncelikle canlıları kurtardı. Sonrasında, yeniden yapımı mümkün olmayan sanat eserlerini daha sonra restorasyon ya da renovasyon tekniklerinin uygulanabileceği taşınmaz malları ve en sona ise binayı bıraktı. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili iddialar da gündemdeki yerini koruyor. AP haber ajansına konuşan bir yargı kaynağı, yangının “muhtemelen” elektrik kısa devresinden kaynaklandığını söyledi.
O AĞAÇLAR KURTARICI MI?
Dün, yapının inşa edildiği dönemdeki meşe ağacı boyutlarında ağaca, artık sahip olunmadığı için katedralin aslıyla bire bir renovasyonunun mümkün olmadığı savunulmuştu. Karşı iddiaya göre ise Versay Sarayı’nın bahçesindeki 200 yıllık meşe ağaçları bu gibi durumlarda kullanılmak üzere dikildi.
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