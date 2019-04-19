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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Önce can sonra taç

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Önce can sonra taç

Paris’in simgesi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının ‘minimum’ zararla atlatılmasında en büyük paya sahip itfaiyecilerin, aslında 18’inci yüzyıldan kalma kurtarma protokolünü uyguladığı belirtiliyor.

856 yıllık Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının söndürülmesinde görev alan itfaiyecilerin, 230 yıllık bir protokolü uyguladıkları iddia edildi. Fransız Devrimi sonrası uygulamaya alınan protokolün öncelik sıralamasına uyan 400 kişilik itfaiye ekibi, öncelikle canlıları kurtardı. Sonrasında, yeniden yapımı mümkün olmayan sanat eserlerini daha sonra restorasyon ya da renovasyon tekniklerinin uygulanabileceği taşınmaz malları ve en sona ise binayı bıraktı. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili iddialar da gündemdeki yerini koruyor. AP haber ajansına konuşan bir yargı kaynağı, yangının “muhtemelen” elektrik kısa devresinden kaynaklandığını söyledi.

Önce can sonra taç

O AĞAÇLAR KURTARICI MI?

Dün, yapının inşa edildiği dönemdeki meşe ağacı boyutlarında ağaca, artık sahip olunmadığı için katedralin aslıyla bire bir renovasyonunun mümkün olmadığı savunulmuştu. Karşı iddiaya göre ise Versay Sarayı’nın bahçesindeki 200 yıllık meşe ağaçları bu gibi durumlarda kullanılmak üzere dikildi.

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