Okyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriOkyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi
GeriDünya Okyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
24.09.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Okyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okyanusun ortasında 49 gün kurtarılmayı bekledi

Endonezya'da akıntıya kapılan balıkçı tuzağıyla okyanusa sürüklenen genç, balık tutarak ve kıyafetinden süzdüğü suyu içerek 49 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

"Jakarta Post" gazetesinin haberine göre, 14 Temmuz'da Endonezya'nın Batı Sulevasi eyaletine bağlı Guam kenti açıklarında çalıştığı balık tuzağıyla okyanusa sürüklenen ve 49 gün sonra bir yük gemisi tarafından kurtarılan Aldi Novel Adilang, uzun yolculuğunun ardından ailesine kavuştu.

Adilang, gazeteye verdiği röportajda 49 gün boyunca büyük korku yaşadığını ifade ederek "Okyanusun ortasında ufacık bir balık tuzağının üstünde 49 gün yaşam mücadelesi verdim. Önümden 10 büyük gemi geçti. Onlara kendimi göstermek için elimden geleni yaptım ancak başaramadım." dedi.

"KIYAFETİMLE SÜZDÜĞÜM DENİZ SUYUNU İÇTİM"

Balık tutmak için denize açılırken yanına birkaç günlük yiyecek aldığını belirten Adilang, "Yiyeceklerim bitince balık tutarak gıda ihtiyacımı karşıladım. Kıyafetimle süzerek içtiğim deniz suyu ile de su ihtiyacımı giderdim." diye konuştu.

Adilang, defalarca okyanus sularına atlayarak intihar etmeyi planladığını ancak ailesini düşünerek bundan vazgeçtiğini anlattı.

Yanındaki cihazla gönderdiği sinyallerin 49 gün sonra bir yük gemisine ulaştığını anlatan Adilang, gemi mürettebatının kendisini Guam yakınlarında kurtardığını kaydetti.

Adilang, yük gemisiyle Japonya'ya gittiğini, Osaka'daki Endonezya Başkonsolosluğunun yardımıyla ülkesine döndüğünü sözlerine ekledi.

Adilang'ın sağlık durumu iyi
Zayıflamış ve bitkin halde bulunan Adilang'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ahşaptan yapılan ve sadece bir kişinin sığabileceği büyüklükteki balık tuzakları, Kuzey Sulevasi'de yaygın olarak kullanılıyor. "Rompong" olarak adlandırılan balık tuzaklarında kürek ya da motor bulunmuyor. Deniz işçileri, kıyıdan 125 kilometre açıkta sabitlenen tuzaklarda tek başına günlerce kalıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düşen uçağın ardından Rusya'dan flaş hamle!

Gelin adayları ülkeyi şoka soktu! Erkeklerden vazgeçip...

İlk kez yayınlandı! Dehşet anları

'Pantolonunu indirip...' Trump'ın adayına ikinci şok!