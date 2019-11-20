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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O üniversitede bekleyiş devam ediyor

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O üniversitede bekleyiş devam ediyor

ÇİN’e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesinden çıkan 600 protestocudan 18 yaşından büyük 400’ü gözaltına alındı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 200’ü 18 yaş altındaki 600 göstericinin, işgalin 3. gününe girdiği Polytechnic Üniversitesi’nden çıktığını söyledi. Polytechnic Üniversitesi’nde 100 protestocunun, polis kuşatması altındaki bekleyişi ise sürüyor. Öte yandan Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi ile ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nin maske yasağını anayasaya aykırı bulması kararından derin endişe duyduklarını açıkladı.

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