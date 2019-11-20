O üniversitede bekleyiş devam ediyor
ÇİN’e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesinden çıkan 600 protestocudan 18 yaşından büyük 400’ü gözaltına alındı.
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 200’ü 18 yaş altındaki 600 göstericinin, işgalin 3. gününe girdiği Polytechnic Üniversitesi’nden çıktığını söyledi. Polytechnic Üniversitesi’nde 100 protestocunun, polis kuşatması altındaki bekleyişi ise sürüyor. Öte yandan Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi ile ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nin maske yasağını anayasaya aykırı bulması kararından derin endişe duyduklarını açıkladı.
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