NYT iddia etti: İsrail Irak’ı 4 kez vurdu
New York Times gazetesine konuşan yetkililer, 40 yıl sonra ilk kez İsrail’in Irak’taki hedeflere hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. ABD’li bir yetkili, İsrail’in sınırları aştığını söyledi.
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İsrail’in Irak’taki silah depolarına yönelik geçen ay hava saldırıları düzenlediğini yazdı. İsrail’in Irak’ta yaklaşık 40 yıl aradan sonra düzenlediği ilk hava saldırılarında İran tarafından Suriye’ye silah sevkıyatı amacıyla kullanılan adreslerin hedef alındığı belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el Fayadh, Irak’ın İran ve ona karşı diğer ülkelerden birini seçmeye ya da savaşa zorlanmak istemediğini söyledi. Fayadh, hava saldırılarının arkasında hangi ülkenin olduğunun hâlâ araştırıldığını açıkladı. NYT’a konuşan bir Ortadoğulu ve iki ABD’li yetkili, İsrail’in bölgede İran bağlantılı gruplara yönelik hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.
KİMSE ÜSTLENMEDİ
Irak’ta son bir ayda ‘kimsenin üstlenmediği’ 4 hava saldırısı düzenlendi. İran’a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki gruplara yönelik ilk hava saldırısı, 19 Temmuz’da Salahaddin vilayetinin Amirli nahiyesindeki Türkmen Tugayı’nın konuşlandığı Şuheda Askeri Kampı’na düzenlenmişti. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bu saldırıların ardından Irak hava sahasının kullanılmasına yönelik tüm askeri uçuş izinlerini iptal etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazartesi günü “İran’ın hiçbir ülkede dokunulmazlığı yok. ‘Sizi yok edeceğiz, size füze atmak için üs inşa edeceğiz’ diyen bir devletin benim için hiçbir dokunulmazlığı yoktur” ifadesini kullanmıştı.
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