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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.04.2018 - 08:03, Son Güncelleme:

Nobel’de cinsel taciz skandalı

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Nobel’de cinsel taciz skandalı

Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazananları gizlice sızdırdığı ve 18 kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü 1901 yılından bu yana dağıtan İsveç Akademisi, sızıntı ve cinsel saldırı skandallarıyla sarsıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter, akademi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazanan isimleri sızdırdığını ve birçok kez cinsel saldırı olaylarına karıştığını ortaya çıkardı.

Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

Akademi’nin kendi içinde yaptığı soruşturmaya dayandırdığı haberinde gazete, Arnault’un 1996’dan başlamak üzere 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimleri sızdırdığını açıkladı. Hangi isimlerin sızdırıldığı ise açıklanmadı.

18 kişilik Akademi hiçbir zaman potansiyel kazananları açıklamıyor ve adaylıkları da gizli tutuyordu. Arnault aynı zamanda 18 kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Arnault’un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında diğer akademi üyeleri, onların eşleri ve çocukları da olduğu belirtiliyor.

Arnault’un eşi Frostenson’un ise Akademi’den atılması için cuma günü yapılan oylamadan sonra üç Akademi üyesi istifa etti.

 

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