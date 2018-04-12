Nobel’de cinsel taciz skandalı
Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazananları gizlice sızdırdığı ve 18 kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
Nobel Edebiyat Ödülü’nü 1901 yılından bu yana dağıtan İsveç Akademisi, sızıntı ve cinsel saldırı skandallarıyla sarsıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter, akademi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazanan isimleri sızdırdığını ve birçok kez cinsel saldırı olaylarına karıştığını ortaya çıkardı.
Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.
Akademi’nin kendi içinde yaptığı soruşturmaya dayandırdığı haberinde gazete, Arnault’un 1996’dan başlamak üzere 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isimleri sızdırdığını açıkladı. Hangi isimlerin sızdırıldığı ise açıklanmadı.
18 kişilik Akademi hiçbir zaman potansiyel kazananları açıklamıyor ve adaylıkları da gizli tutuyordu. Arnault aynı zamanda 18 kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Arnault’un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında diğer akademi üyeleri, onların eşleri ve çocukları da olduğu belirtiliyor.
Arnault’un eşi Frostenson’un ise Akademi’den atılması için cuma günü yapılan oylamadan sonra üç Akademi üyesi istifa etti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle