New York’ta yangın çok sayıda can aldı
ABD’nin New York kentinin Harlem bölgesinde bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, yerel saatle 01:40’ta başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, yangında aynı aileden olduğu düşünülen 4’ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cesetlerin, itfaiyenin yangını söndürmesi sonrası bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Ölenlerin kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı.
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