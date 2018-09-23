New York’ta Kıbrıs turu
50 yıllık bir geçmişe sahip Kıbrıs müzakereleri, bu hafta ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’ne taşınıyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yanı sıra Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’le bir araya gelerek müzakerelerin akıbetini belirleyecek. Guterres ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek. Genel Sekreter, Akıncı ile 29 Eylül Cumartesi günü bir araya gelecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlarsa, müzakereleri yeniden başlatacak.
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