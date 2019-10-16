New York Times: İncirlik’teki nükleer başlıklar inceleniyor
AMERİKAN New York Times gazetesi, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin geçen hafta sonu Türkiye’deki İncirlik Üssü’nde bulunan yaklaşık 50 taktik nükleer başlığı tahliye etme planlarının üzerinden geçtiğini bildirdi.
Gazetenin iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı, “Trump, Suriye’de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi” başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik Üssü’nden alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin “fiilen bitmesi” anlamına geleceği yorumu yapıldı. Türkiye ile ikili anlaşma çerçevesinde İncirlik Üssü’nde konuşlanmış bu nükleer başlıklar ABD’nin kontrolünde bulunuyor.
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