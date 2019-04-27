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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

New York sosyetesini dolandırdı

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New York sosyetesini dolandırdı

Kendisini aileden zengin bir mirasyedi olarak tanıtıp önce New York sosyetesine karışan, ardından da sosyeteden birçok ismi, bankaları, modaevlerini ve otelleri dolandıran Anna Sorokin, dün mahkeme tarafından suçlu bulundu.

New York’ta mirasyedi rolü yaparak çeşitli bankaları ve ‘sosyetik’ arkadaşlarını 275 bin dolar (1 milyon 634 bin TL) dolandıran Rus asıllı Alman vatandaşı 28 yaşındaki Anna Sorokin, Manhattan’da çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu. Karar duruşmasında 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olan Sorokin, Kasım 2016 ile Ağustos 2017 arasında mirasyedi bir milyoner gibi davranıp kendisini Anna Delvey olarak tanıtarak özel uçaklarla seyahat etti, karşılıksız çeklerle Manhattan’da lüks bir otelde yaşadı ve özel tasarım kıyafetler giydi. Babası bir kamyon şoförü olan Sorokin’in New York jet sosyetesinde dolandırdıkları arasında pek çok banka ve Vanity Fair dergisinin fotoğraf editörü Rachel Williams’ın da bulunduğu açıklandı.

YAPTIKLARI FİLM OLACAK

‘5 kuruşu olmadığı halde’ New York jet sosyetesi arasına karışıp onlarca kişiyi dolandırmaktan dün mahkemeye çıkarılan Anna Sorokin’in hayatı, Grey’s Anatomy dizisinin yapımcısı Shonda Rhimes’in yazdığı senaryoyla filme çekilecek. Jennifer Lawrence ve Margot Robbie’nin Sorokin’i oynamaya aday isimler orasında olduğu belirtiliyor.

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