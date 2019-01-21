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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye thedit

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Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye thedit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki İran hedeflerine ve İran'a destek veren Şam güçlerine yönelik "çalışmalarını" sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Biz, İran'a ve İran 'saldırganlığına' destek veren Suriye güçlerine karşı çalışıyoruz." dedi.

Ülkenin güneyindeki Eilat kentinde havalimanı açılış töreninde konuşan Netanyahu, "İran'ın topraklarımıza füze atmasının ardından hava kuvvetlerimiz gece boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurdu." diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın İsrail'i yok etmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, "Bizi yok etmekle tehdit edenler, tüm sorumluluğu alırlar. Bize eziyet etmeye çalışana eziyet ederiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerine karşı susmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, "Biz bu saldırganlığa ve kendisini askeri olarak Suriye'de konuşlandırmaya çalışan İran'a karşı susmayacağız. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Aziz Nasırzade de ülkesinin İsrail'i yok etme niyetini açıkça dile getirmişti." şeklinde konuştu.

İsrail, dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'ün Suriye topraklarındaki hedeflerine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepelerine atılan ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği dile getirilerek, "Feylak el-Kudüs'e ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Netanyahu, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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