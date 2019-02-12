Neptün ve Uranüs'teki dev fÄ±rtÄ±nalar görüntülendi
Hubble uzay teleskobu, UranÃ¼s ve NeptÃ¼n gezegenlerindeki dev fÄ±rtÄ±nalarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada (NASA), Hubble teleskobunun kaydettiÄŸi son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, NeptÃ¼n'de koyu dev fÄ±rtÄ±nanÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi. NeptÃ¼n'de tespit edilen fÄ±rtÄ±nanÄ±n ABD'nin yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n 2 katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu saptandÄ±.Â Â Â Â Â
UranÃ¼s'Ã¼n kuzey kutbunun da "parlak devasa fÄ±rtÄ±na bulutlarÄ±" ile kaplÄ± olduÄŸu ifade edildi.Â Â Â
Â Â
NeptÃ¼n'Ã¼n farklÄ± yerlerindeki fÄ±rtÄ±nalarÄ±n 4 ila 6 yÄ±lda bir gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ortadan kaybolduÄŸu belirtildi.Â Â Â Â Â
NASA'nÄ±n, Avrupa Uzay AjansÄ± (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim EnstitÃ¼sÃ¼ (STScl) ile ortaklaÅŸa geliÅŸtirdiÄŸi Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dÃ¼nya yÃ¶rÃ¼ngesinde uzay gÃ¶zlemleri yapÄ±yor.Â Â Â Â Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle