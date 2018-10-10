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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
10.10.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

NATO dev tatbikat için hazırlık yapıyor

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NATO dev tatbikat için hazırlık yapıyor

NATO Soğuk Savaş'tan bu yana düzenleyeceği en büyük tatbikata hazırlanıyor. "Trident Juncture 18", 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç'te düzenlenecek. Hayali bir senaryonun canlandırılacağı tatbikat, 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araçla gerçekleştirilecek.

NATO, 29 müttefik ve 6 ortağının katılımıyla düzenleyeceği ve son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak "Trident Juncture 18" ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

NATO'nun 29 üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna'nın katılımıyla 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç ve civarında gerçekleşecek tatbikat, özellikle katılacak asker sayısı ve teçhizat açısından dikkatleri çekiyor.

NATO yetkilileri Trident Juncture 18'in temel amacının, olası bir saldırıya karşı güçlerin hazırlık durumunu tatbik etmek ve ittifakın savunma ve caydırıcı gücünü göstermek olduğunu savunuyor.

5. MADDE SENARYOSU CANLANDIRILACAK

NATO'nun 1980'li yıllardan bu yana gerçekleştireceği en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18'de ittifakın tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5'inci maddesi "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryo ile canlandırılacak.

Hava, kara ve deniz alanlarının kullanılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülecek ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak.

Kara harekatında önceden belirlenmiş bir senaryoya göre "kuzey" ve "güney" güçleri kara ve denizde savaşırken, hava kuvvetleri de hem ayrı tatbikatlar yürütecek hem de bu güçlere destek sağlayacak.

Ülke yetkililerinin ev sahipliği yapma teklifi üzerine tatbikat için Norveç'in seçilmesi kara, hava ve deniz alanlarına ulaşım imkanı sağlarken bölgedeki soğuk hava koşulları tatbikat katılımcılarının ağır hava şartlarında hareket etme kabiliyetini artıracak.

NATO dev tatbikat için hazırlık yapıyor

50 BİN ASKER, 150 UÇAK, 60 GEMİ, 10 BİN ARAÇ

Tatbikata müttefik ve ortak ülkelerden 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç katılacak.

Türkiye'nin de katılacağı tatbikata en fazla asker gönderecek ülkeler arasında ABD, Almanya, Norveç, İngiltere ve Fransa bulunuyor.

Yüksek sayıda personel ve teçhizatın müttefik ülkelerden Norveç'e nakli aynı zamanda NATO'nun son dönemde geliştirmeye odaklandığı askeri hareketlilik kabiliyetini de test etmeyi amaçlıyor. Müttefikler, nakil için hava, kara ve deniz yollarını kullanıyor.

Bu çerçevede görev alan 130 lojistikçinin yardımıyla, tatbikata katılacak personel ve teçhizatın yaklaşık 180 uçuş ve 60 gemi yüküyle Norveç'teki 27 farklı noktaya ulaşması bekleniyor. Tatbikata katılacak tüm araçlar arka arkaya dizilirse 92 kilometrelik zincir oluşturacağı belirtiliyor.

DEV GÖVDE GÖSTERİSİ

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo, başında olacağı tatbikatı "NATO bir savunma örgütüdür. Trident Juncture 18 de NATO'nun olağanüstü kabiliyetlerini ortaya koyarak olası düşmanları caydırma konusunda etkili olacak." ifadeleri ile özetledi.

Tatbikatın, ittifak güçlerine eğitim vermek, birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek ve herhangi bir yerden gelecek olası tehdite cevap verme gücünü geliştirmeyi amaçladığını kaydeden NATO yetkilileri, sıklıkla organizasyonun "herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, savunma ve caydırıcı amaçlı olduğunu" vurguluyor.

Öte yandan, 2015 yılında İtalya, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Trident Juncture 15'in ardından bu yıl tatbikatın Rusya ile kuzeydoğu sınırını paylaşan Norveç'te gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Yetkililer, tatbikatın gerçekleşeceği ana kara alanının Rusya'ya bin kilometre, kullanılacak hava sahasının da yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta olacağını, bu nedenle "Rusya'nın korkması için bir neden olmadığını" ifade ediyor.

Öte yandan 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının ardından kötüleşen NATO-Rusya ilişkilerinin halen gergin bir şekilde seyrettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Sıklıkla Rusya'yı daha agresif bir tutum takınmakla suçlayan NATO'nun dev bir askeri güç gösterisine dönüşecek Trident Juncture 18 ile Moskova yönetimine aynı zamanda gözdağı verme isteğinin güçlü olduğu değerlendiriliyor.

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