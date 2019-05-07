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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
07.05.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Myanmar'da tutuklu bulunan Reuters muhabirleri serbest kaldı

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Myanmar'da tutuklu bulunan Reuters muhabirleri serbest kaldı

Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan iki Reuters muhabiri serbest bırakıldı.

Myanmar'da, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunarak 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 500'den fazla günü cezaevinde geçirmelerinin ardından, devlet başkanlığı tarafından çıkarılan bir af kapsamında serbest kaldı.

Devlet Başkanı Win Myint'in ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkardığı af kapsamında aralarında Wa ve Kyaw'ın da olduğu 6 bin 520 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

Wa Lone'nin eşi Pan Ei Mon, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada gazetecilerin serbest bırakıldığını doğruladı ve "Şu an onların yanındayız. Serbest bırakıldılar." dedi.

Muhabirler, 13 Aralık 2017'de ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, yaklaşık bir yıl tutuklu kalmalarının ardından Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu, söz konusu yasayı ihlal etmekten suçlu bularak, geçen yıl eylül ayında 7'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.

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