Myanmar'da toprak kayması
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta yeşim taşı çıkarılan bir ocakta yaşanan toprak kaymasında 57 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.
Kaçin eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Tin Soe, yaptığı açıklamada, şu ana kadar toprak altından 3 işçinin cansız bedeninin çıkarıldığını, kayıp 54 işçinin ise öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.
İşçilerin ocağı ortak işleten iki maden şirketine bağlı çalıştıkları kaydedildi.
İş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu ülkede, değerli taşların çıkarıldığı ocaklarda toprak kaymalarına sık rastlanıyor.
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