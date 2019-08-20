Myanmar'da sel ve heyelan çok sayıda can aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMyanmar'da sel ve heyelan çok sayıda can aldı
GeriDünya Myanmar'da sel ve heyelan çok sayıda can aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.08.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Myanmar'da sel ve heyelan çok sayıda can aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Myanmar'da sel ve heyelan çok sayıda can aldı

Myanmar'da 25 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 82 kişinin öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

"Myanmar Times"ın haberine göre, Afet Yönetimi Dairesinden bir yetkili, 25 Haziran'dan bu yana ülkede yaklaşık 200 bin kişiyi yerinden eden toprak kaymaları ve seller nedeniyle 82 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.     

Mon eyaletinin, afetlerden en çok etkilenen bölge olduğuna dikkati çeken yetkili, eyaletin Paung kasabasına bağlı Thaphyu Kone köyünde 9 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından 69 kişinin cesedine ulaşıldığını hatırlattı.     

Afet bölgesi civarında ikamet eden yaklaşık 4 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirten yetkili, mağdurlar için gıda ve yardım malzemeleri sağlandığınıi aktardı.     

Thaphyu Kone köyündeki söz konusu toprak kaymasında en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Kanarya Adaları'ndaki yangında 12 bin hektardan fazla alan kül oldu
Rusya’dan ABD’nin füze denemesine tepki
ABD'den Yunanistan'a İran tankeri uyarısı
ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı