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    Myanmar liderinin evine molotof saldırısı

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    MYANMAR lideri Aung San Suu Kyi’nin, ülkenin Yangon şehrinde bulunan göl kıyısındaki evine molotofkokteyli atıldı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, Suu Kyi’nin saldırı sırasında evde olmadığını bildirdi. Fransız AFP ajansına konuşan sözcü, Aung San Suu Kyi’yi kastederek, “Myanmar’ın demokrasi kahramanını hedef alan küçük çaplı ancak nadir rastlanan bir saldırı” değerlendirmesinde bulundu. Suu Kyi’nin molotofkokteylli saldırıya hedef olan villası, ülkedeki eski cunta tarafından ev hapsinde kaldığı yer olması bakımından sembolik bir anlam taşıyor. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, uluslararası hak örgütleri tarafından, ülkede yaşayan Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara göz yummakla suçlanıyor. Ağustos ayından bu yana 700 bin Arakanlı Müslüman, sert askeri yöntemler sonucu Myanmar’daki yerleşim bölgelerinden kaçarak Bangladeş’e sığınmıştı.

    Etiketler: Aung San Suu Kyi , Myanmar , gazetehaberleri
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