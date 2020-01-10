Müzakere sinyali

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu mektupta, ülkesinin ‘uluslararası barışın ve güvenliğin daha da tehlikeye girmesini veya İran rejiminin tansiyonu tırmandırmasını önlemek amacıyla’ İran ile ciddi müzakerelere hazır olduğunu yazdı. Craft, mektubunda Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin, ülkelerin meşru müdafaa haklarını kullanmak için attıkları herhangi bir adımı BM Güvenlik Konseyi’ne derhal bildirmesini gerektiren BM Sözleşmesi’nin 51. maddesi uyarınca meşrulaştığını savunarak, ABD’nin Ortadoğu’daki personelini ve çıkarlarını korumak için ‘gerekirse’ ilave eyleme geçeceğini belirtti. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi ise Konseye yazdığı mektupta, ABD’nin İran’a ağır ekonomik yaptırımları sürdürürken müzakere önerisinde bulunmasının “inanılmaz” olduğunu kaydetti.

‘İRAN TALİMAT VERDİ’

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran’ın Ortadoğu’da kendisine bağlı milislere ABD hedeflerine saldırmamaları konusunda talimat verdiği yönünde bir istihbarat elde ettiklerini duyurdu. Pence, “Umarız bu durum devam eder” ifadesini kullandı. İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad ve Erbil üslerine yönelik füze saldırılarına ilişkin bir analiz yayımlayan New York Times gazetesi ise “İran, Suudi Arabistan’daki Aramco saldırılarına benzer bir şekilde Irak’taki ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırsaydı ABD buna karşılık veremezdi. İran’ın Aramco’ya saldırısında alçak irtifada uçan füze ve drone’lar hava savunma sistemlerini ve radarları devre dışı bırakmıştı. Ancak İran, öldürücü yöntemle değil daha basit bir yöntemle Irak’taki üsse saldırmayı tercih etti” ifadelerine yer verdi. Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürülmüş, ardından İran ABD askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenlemişti.

Süleymani’nin ölümünden sonra Ayetullah Hamaney tarafından halefi ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu.

SERT ÇIKIŞLAR SÜRÜYOR

Kaani, “Tahran ders vermeye devam edecek” dedi. İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki ise, Irak’ta Ayn el Esad’deki ABD üslerine düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, “yakın gelecekte (ABD’den) daha sert bir intikam” alacaklarını söyledi. Iraki, “Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney’in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU BAĞDAT’TA

- İran ve ABD arasındaki gerginliğin topyekûn savaşa dönüşme ihtimali üzerine gerginliğin azaltılması için Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. “ABD ve İran´dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz. Gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam etmemiz lazım” şeklinde açıklama yapan Çavuşoğlu, Twitter’dan “Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek” mesajını paylaştı.