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    Mucize bebek! Çikolata barı büyüklüğündeki parmak kız hayata tutundu

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 20:56 | Son Güncelleme:

    Hindistan’ın Rajastan eyaletinde, normal süreden tam 12 hafta önce dünyaya gelen Manuşi adlı bebek hayata tutunmayı başardı ve 6 ay kaldığı hastaneden ayrılarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

    Doğuştan savaşçı... 5 aylıkken dünyaya gelen ve doğduğunda sadece 22 santimetre olan Hindistan’ın mucize bebeği Manuşi artık büyüdü, gelişti ve hayattaki ilk mücadelesini oldukça erken kazandı.

    Mucize bebek Çikolata barı büyüklüğündeki parmak kız hayata tutundu

    Dünyanın en küçük doğan bebeklerinden biri olan Manuşi, ilk doğduğunda nefes alamıyordu. 40 gram, neredeyse mini bir çikolata barı ağırlığında doğan parmak kız, artık büyüdü, serpildi ve ailesiyle birlikte eve gitmeyi başardı.

    Mucize bebek Çikolata barı büyüklüğündeki parmak kız hayata tutundu

    İlk doğdunda, bir ayağı ayak baş parmağı büyüklüğünde olan Manuşi’nin organlarının büyük bir kısmı gelişmemişti. Asya’nın bu kadar erken doğarak hayatta kalan en küçük bebeği olan Manuşi, 6 ayın ardından küvezde yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.

    Mucize bebek Çikolata barı büyüklüğündeki parmak kız hayata tutundu

    Şu anda 2.3 kilogram ağırlığında olan ve yaşıtlarına göre daha zayıf olduğu gözlenen Manuşi, gayet sağlıklı bir bebek. İlk doğduğunda yüzde 50 yaşama şansı verilen mucize kız için doktorlar, beyin gelişiminin eksik olmasından endişe ediyordu. Ancak korkulan olmadı. Doktorlar, Manuşi’nin sağlıklı bir bebek olduğunu ve zekasında bir gerilik olmadığını belirtiyor.

    Mucize bebek Çikolata barı büyüklüğündeki parmak kız hayata tutundu

    Öte yandan, hastane yetkilileri, ‘kızların dayanıklılığını desteklemek’ adına Manuşi’nin 6 aylık hastane masraflarını karşıladıklarını bildirdi.

    Mucize bebek Çikolata barı büyüklüğündeki parmak kız hayata tutundu

    Manuşi’nin 48 yaşındaki annesi Seeta ve babası Giriraj (50), “Tüm tuhaflıklara karşı savaştı, savaştı ve savaştı ve kazandı” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Rajastan , mucize bebek , erken doğum
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