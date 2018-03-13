Motoru arızalandı nehre düstü: 5 ölü
New York’ta bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, pilot kurtuldu.
ABD Federal Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre 6 kişiyi taşıyan helikopter önceki gün Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası’nın kuzeyindeki Doğu Nehri’ne düştü. 5 yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği belirlendi. Amerikan CNN’in haberine göre pilot, olaydan hemen önce LaGuardia Havalimanı’nı arayarak motor arızası olduğunu bildirmiş. Helikopterin ait olduğu Liberty Helicopters şirketi bölgede turistik turlar ve yolcu seferleri düzenliyor.
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