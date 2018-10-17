Moldova Cumhurbaşkanı: Türkiye Moldova'nın istikrarına katkıda bulundu
Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, "Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu." dedi.
Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'da ortak basın toplantısı düzenledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin 26 yılı geride bıraktığını ve 60’tan fazla anlaşma imzaladıklarını söyleyen Dodon, imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Dodon, Türkiye'nin hem Moldova'nın refahının sağlanması hem de Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi'ne) sorununun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene 400 milyon dolardan fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu sene yarım milyar, gelecek sene de 1 milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Moldova lideri, "Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ülkesinin kalkınmasına yönelik verdiği desteğe işaret eden Dodon, "Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu." dedi.
"TAAHHÜTTE BULUNUYORUM"
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, şunları kaydetti:
"Milli yasalarının Gagauz özerkliğinin de öngörüleceği şekilde anayasaya alınması gerektiğini söylüyorum. Geçen sene parlamento Gagauz özerkliğini dikkate almayan ve herkes tarafından kabul edilmemiş yasaları geçirdiğinde ben bunları reddettim. Bütün yasaların ve özerklik garantilerinin çok yakın sürede anayasamızda yer almasını istiyorum. Bunun için şahsım adına size taahhütte bulunuyorum. 24 sene önce biz bunu hep birlikte gerçekleştirdik ve bu böyle kalacak."
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