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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
27.11.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Milyar Euro'luk soygunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

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Milyar Euro'luk soygunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesinde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıktı. Öte yandan, polis, soygunda 4 hırsız olduğundan şüpheleniyor.

Dresden polisi yayınladığı açıklamada, soygunu gerçekleştiren hırsızların 4 kişi olduğundan şüphelendiklerini ifade etti. Devam eden soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen polis, iz bırakmamak için yangın söndürme tüpünü suç mahalline sıktıklarını açıkladı. Ayrıca soyguna ilişkin soruşturmanın özel bir komisyon tarafından incelendiği duyuruldu.

İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANDILAR

Yapılan açıklamada, alarm sisteminin devreden çıkartılması için hırsızların müzeden metrelerce uzaktaki elektrik sistemlerinin bulunduğu yerde yangın çıkardığı ifade edildi. Kısa süre içinde, müzenin tarihi mücevherlerin bulunduğu bölümüne giriş yapan hırsızların, elmaslardan oluşan 3 set eserin cam vitrinini balta ile kırarak soygunu gerçekleştirdikleri ve suç mahalline yangın söndürme tüpünü sıkarak izlerini kapattıkları ifade edildi. Hırsızlar, dışarıda hazır bekleyen araç ile olay yerinden kaçtı. Hırsızların kaçtığı araç, polis tarafından bir yeraltı otoparkında yanmış halde bulundu.

ÇOK PROFESYONEL VE İYİCE PLANLANMIŞ BİR SOYGUN

Uzmanlar, soygunun çok profesyonel ve hızlı olduğu, önceden detaylı bir şekilde planlandığı ve hırsızların dakik bir şekilde soygunu gerçekleştirdikleri konusunda ortak açıklamada bulundu. Çalınan tarihi mücevherlerin altın ve gümüş bölümlerinin eritilerek, elmas ve safirlerin ise sökülerek satılabilmesi halinde bile milyonlarca Euro elde edilebileceği ifade edildi.

Müze Direktörü Dirk Syndram basına yaptığı açıklamada, soygunun imkansız olduğunu, hatta neredeyse Görevimiz Tehlike filmine benzer bir soygun olduğunu söyledi. Müzedeki eserlerin, 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi. Mücevher, altın, gümüş, değerli taşlar ve çeşitli materyallerden yapılmış 3 bin civarındaki eser, müzedeki 10 farklı vitrinde sergileniyordu.

ÇALINAN TARİHİ ESERLERİN TAM LİSTESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Müzenin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, soygunda çalınan eserlerin tam listesinin bugün yayınlanacağı belirtildi. Ancak müzeden ya da polisten henüz çalınan parçaların listesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hırsızların yaklaşık 1 milyar Euro'ya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çaldığı iddia edilmişti..

 

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