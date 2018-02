Milli marşa cinsiyetçilik düzenlemesi

Kanada Senatosu’nun önceki akşamki oturumunda kabul edilen tasarıda, milli marşın ikinci satırında yer alan “bütün oğulların emrinde” (in all thy sons command)” ifadesi, “hepimizin emrinde” (in all of us command) şeklinde yeniden düzenlendi.

Tasarı, milletvekili seçildikten birkaç ay sonra hayatını kaybeden Liberal Parti Ottawa Milletvekili Mauril Belanger tarafından hazırlanmıştı.

Robert Stanley Weir’in 1908 yılında yazdığı “O Canada” adlı milli marş hakkında 30 yıldır süren cinsiyetçi söylem içerdiği tartışmaları da kabul edilen yeni haliyle sona erdi.

Kanada milli marşında yapılan değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından onaylanması gerekiyor.