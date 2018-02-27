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    Michelle Obama’nın anı kitabı çıkıyor

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, Kongre ara seçimlerinden bir hafta sonra 13 Kasım’da anı kitabının piyasaya çıkacağını açıkladı.

    Kitabın ismi ‘Olmak (Becoming)’. Michelle Obama, kitabını anlatırken, “Umarım benim yolculuğum okuyuculara ilham kaynağı olur ve olmak istedikleri şeyi olmak için cesaret bulurlar. Hikâyemi paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Kitabın 24 dilde yayınlanacağı açıklandı. Bunlar arasında Arapça da var. Daha önce Amerikalı first lady’lerin kitapları yüksek satış rakamları yakalamıştı. Michelle Obama’nın kitabına da büyük ilgi olması bekleniyor. Michelle Obama, 2012 yılında bahçe işleri üzerine bir kitap çıkarmıştı. Barack Obama ve Michelle Obama’nın Penguin Random Yayınevi ile 30 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı ifade ediliyor. Haberlere göre bu anlaşmaya Obama’nın çıkaracağı bir kitap da dahil.

    Etiketler: gazetehaberleri , obama , kitap
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