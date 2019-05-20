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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Finders Keepers Gold Prospecting
20.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Metal dedektörle 420 bin TL'lik altın keseği buldu

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Metal dedektörle 420 bin TL'lik altın keseği buldu

Avustralya'da bir adam metal dedektörüyle 1,4 kilogramlık altın keseği buldu.

Avustralya'daki altının dörtte üçü, altın keseğinin de bulunduğu Kalgoorlie bölgesinden çıkarılıyor.

Kalgoorlie'deki dükkânın, internetten fotoğraflarını paylaştığı altın keseğinin değerinin 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 69 bin ABD doları, 420 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğrafları, Matt Cook adlı bir esnaf paylaştı. Altını bulan adamın adı açıklanmazken Matt Cook, onun tecrübeli bir altın avcılığı meraklısı olduğunu söyledi.

Bu, son yıllarda bulunan en büyük altın keseği oldu.

Altın avcılarına malzeme satan esnaf Cook, altının toprağın 45 cm altından çıkarıldığını söyledi:

"Dükkânıma geri dönüp elindeki altını gösterdiğinde yüzüme büyük bir gülümseme oturdu."

Curtin Üniversitesi Batı Avustralya Madencilik Okulu Direktörü Prof. Sam Spearing'e göre bölgede daha külük altın keseklerinin bulunması daha sık rastlanan bir durum:

"Çevredeki madenlerin yanı sıra çok sayıda insan buraya hafta sonları hobi olarak altın avlamaya geliyor. Bazı insanlar ise bunu tam zamanlı olarak yapıyor.

"Çoğu altın 15 gramdan daha düşük ağırlıkta oluyor ama arada böyle büyükleri de çıkıyor."

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