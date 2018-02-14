Merkel’le sansürsüz konuşacağız

Alman televizyon kanalı ARD’ye konuşan Yıldırım, “Gelin yeni bir sayfa açalım. Geçmişi unutalım. Geleceğe bakalım ve ilişkilerimizi daha da geliştirelim” dedi. Başbakan Yıldırım, Merkel’le ‘tüm konuları sansürsüz’ konuşacağını belirtti.

DENİZ YÜCEL MESAJI

Türkiye’de bir yıldır tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’in kısa zamanda serbest bırakılacağını umduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “En azından mahkemeye çıkacak. Her duruşma serbest kalması için bir şans. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde davalara yargı karar verir. Biz sadece duygu ve düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Ama kendimizi yargının yerine koyamayız” dedi. Yıldırım, Türkiye’nin ABD’yi tehdit ettiği yönündeki bir soruya şu cevabı verdi: “ABD’yi tehdit etmiyoruz. ABD NATO müttefiki. ABD Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadeleyi terör örgütleriyle birlikte vermeye karar verdi. Biz terör örgütleriyle çalışmayın diyoruz. Bu, müttefikliğe yakışmıyor.”

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını istedi. Gabriel, “Yücel’in tutukluğunu Almanya-Türkiye arasındaki ilişkilerde en önemli engel” olarak niteledi ve “Biz hukukun üstünlüğünde hızlı bir yargı süreci istiyoruz. Bizim açımızdan tek seçenek Deniz Yücel’in serbest bırakılması” dedi.