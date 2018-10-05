Merkel’den ‘nükleer anlaşma’ mesajı
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İsrail’deki temaslarının dünkü ayağında Kudüs’te soykırım müzesi Yad Vashem’i ziyaret etti, çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in Kudüs’teki ofisinde öğle yemeğine katılan Merkel, ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, İran’ın nükleer silah elde etmemesi için hemfikir olduklarını belirtti. Ancak liderler bu hedefin gerçekleştirilmesi konusunda farklı rotalara sahip.
Almanya Başbakanı Merkel, “İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek için her şeyin yapılması konusunda İsrail’in duruşuna ikna olmuş durumdayız ancak bu hedefe giden yolda her zaman aynı fikirde değiliz” dedi. Merkel bunun yanında, İran’ın Suriye ve Lübnan’daki varlığının İsrail’e bir tehdit olduğunu bildirdi. Merkel, İsrail’in tartışmalı “ulus-devlet” yasasıyla ilgili olarak, “Azınlıkların da hakları var” derken, Netanyahu, İran’ın hırsının Avrupa’nın desteğinden kaynaklandığını ileri sürdü.
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