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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
28.06.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Merkel'den çarpıcı Türkiye yorumu

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel'den çarpıcı Türkiye yorumu

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci sorununu 'Avrupa'nın kader sorunu' olacağını vurguladı ve sorunun çözümünde Türkiye AB arasındaki sözleşmeyi bir “model” olarak niteledi. Merkel, “Türkiye'ye geri kalan 3 milyar Euro yardımı ödemeliyiz. Türkiye 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciyi alarak fevkalade bir iş yaptı” dedi.

ALMANYA Başbakanı Merkel kendisi için bir kader zirvesi olan Brüksel'deki iki günlük AB zirvesine uçmadan önce Meclis'te hükümet programı açıklamasında Türkiye'nin mültecilere verdiği hizmeti övdü. “Almanya'nın durumunun gelecekte de iyi olabilmesi, Avrupa'nın iyi olmasından geçer” diyen Başbakan Merkel, Avrupa'nın kaderini mülteci sorununun belirleyeceğini vurguladı.

Merkel “Mülteci sorunu Avrupa'nın kader sorunu olabilir” dedi. Türkiye'ye mülteciler için geri kalan 3 milyar euro mali yardımın da ödenmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, “Böylece bakın, biz 3 milyonu aşan Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye'ye yardım ediyoruz” diyebilelim.

Türkiye, tüm eleştirilere rağmen, hakkını verelim, mülteci konusunda fevkalade bir iş yaptı. Avrupa'nın önünde duran çok büyük işler var. Ama göç sorunu AB için kader sorunu olabilir. Ya bunu çözeriz ya da bizi biz yapan bizim değerler sistemimize kimseyi inandıramayız” diye konuştu.

Merkelden çarpıcı Türkiye yorumu

YÜZDE 97 AZALDI

Başbakan Merkel, Türkiye ile AB arasındaki mülteci sözleşmesi sayesinde Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gelen mülteci sayısının yüzde 97 düştüğünü söyledi. Mülteci krizinin yaşandığı 2015 4 Eylülünde kapıları açmakla yanlış yaptığı eleştirilerine karşı da cevap veren Merkel şöyle dedi: “2014'te Almanya'ya 200 bin civarında mülteci geldi.

2015'te ağustos ayına kadar 400 bin, yıl sonuna kadar 890 bin mülteci Almanya'ya giriş yaptı. Halen 4 Eylül tarihi çok tartışılıyor. Bu tek taraflı bir karar değildi. Macaristan'da çok sayıda mülteci yığılmıştı. Macaristan Başbakanı Avusturya Başbakanı'nı arayıp yardım ricasında bulundu. Avusturya Başbakanı Faymann beni aradı. Dışişleri Bakanları kooridansyonu kurdu. Biz, böyle bir olağanüstü durumda yardım ederiz dedik ve ettik. Bu o zaman da doğruydu, şimdi de doğru.”

BERABER YAPTIK

Krizin büyümesi üzerine Türkiye'yle AB sözleşmesi yaptıklarını belirten Merkel, bu sözleşmeyi de tek başına değil, AB ile ortak yaptıklarını hatırlattı ve “Bugün bu sözleşme bir model sözleşme olarak gösteriliyor” dedi. Merkel bugün de Avrupa ile anlaşarak ve Afrika ülkeleriyle görüşerek, mülteci sorununa ortak çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı.
Anamuhalefet aşırı sağcı parti AfD Grup Başkanı Alexander Gauland ise Almanya'nın sınırları derhal kapatmasını talep etti. Gauland, Başbakan Merkel'e hitaben “Mülteci göçü bize yarar değil, zarar getirdi. Sorunları ülkemize ithal etmeyei artık bırakın” çağrısında bulundu.
Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles, Almanya'da iç barışın temelinin Avrupa'yla işbirliğinden geçtiğini, mülteci sorununa hem Avrupa hem de ulusal çözüm getirmek gerektiğini söyledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (28.06.2018)
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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