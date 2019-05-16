Merkel: Irkçılığa karşı beraber durmalıyız
Almanya’da göçmen gençlere burs imkanı sunan ve uyum çalışmaları yürüten Alman Uyum Vakfı, anayasanın 70’inci yılı vesilesiyle başkent Berlin’de önceki gün bir tören düzenledi.
Törende konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Irkçılığa, antisemitizme, kin ve şiddete karşı hep birlikte durmalıyız” dedi. Göçün Almanya’yı değiştirdiğine vurgu yapan Merkel ve Alman Uyum Vakfı’nın Başkanı eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Uyum Vakfı’nın kuratoryum ve kurucu üyesi Aydın Doğan’a desteği ve katılımından ötürü teşekkür etti.
Alman Anayasası’nın üçüncü maddesinin “Tüm insanlar yasa önünde eşittir. Kadın erkek eşittir” dediğine işaret eden Merkel, “İnsan onuru pazarlık yapılamaz. Adı ister Anna olsun ister Beyona, ister Max olsun ister Muhammed, herkes meslek eğitiminde, okulda, iş veya toplumsal yaşamda şans adaletine güvenebilmeli. Biliyorum, göçmen kökenliler sık sık eşit kalifiyeye sahip olmalarına rağmen eşit şansa sahip olmadıkları hissini taşıyor. Bunu kabul edemeyiz” dedi.
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