Meksika’da kadına şiddet protesto edildi
Meksika'da kadına yönelik şiddete karşı sessiz yürüyüş düzenlendi.
Başkent Meksiko’da, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birinde kadın olmanın zorluklarına dikkat çekilen yürüyüşte, sevgilileri veya eşleri tarafından öldürülen, tecavüze uğrayan ve kaybolan kadınlar için adalet istendi. Şiddete kurban verdikleri yakınlarının resimlerini ve “Sizi bulana kadar durmayacağız” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, adalet vurgusu yaptı. Ulusal Vatandaş Kadın Cinayetleri Gözlemevi Koordinatörü Maria de la Luz Estrada, “Bu, cezalandırmayan, kadınların haklarını garanti altına almayan bir devlet” dedi. Estrada, Meksiko’da her gün ortalama 10 kadının öldürüldüğünü, son yıllarda 9 bin kadının hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu söyledi.
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