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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.07.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Meksika'da 6 ayda 17 binden fazla kişi cinayet kurbanı

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Meksika'da 6 ayda 17 binden fazla kişi cinayet kurbanı

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Resmi rakamlara göre, ülkede Haziran 2019'da 3 bin 80 cinayet işlenirken, cinayet oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı.     

Yetkililer, bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini belirterek, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu ifade etti.     

Yetkililer, cinayet vakalarının 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını kaydetti.     

Bu rakamlara göre, ülkede günde ortalama 100 cinayet işlendi.     

ULUSAL MUHAFIZ TEŞKİLATI     

Aralık 2018'de göreve başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu belirtmişti.

Obrador tarafından oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatının başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio getirilmişti.     

Birleşmiş Milletler'in bazı insan hakları uzmanları ise Meksika Devlet Başkanı Obrador'un orduya resmi polislik görevini verdiği anayasa reformu çabalarını açıkça eleştirmişti.     

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı.     

Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlere, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlali suçlaması yapılıyordu.

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