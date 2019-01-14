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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
14.01.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

May'den kritik Brexit oylaması öncesi uyarı

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May'den kritik Brexit oylaması öncesi uyarı

Stoke-on-Trent kentinde bir fabrika ziyaretinde konuşan May, "Son birkaç haftada gördüğümüz üzere Brexit'i ertelemek, hatta durdurmak isteyenler var ve bu amaç için her aracı kullanıyorlar." dedi.

Yarınki Brexit oylamasında ret oyu vermeye hazırlanan milletvekillerine seslenen May, "Milletvekillerinden atacakları adımların İngiliz halkının demokrasimize inancına yönelik sonuçlarını dikkate almalarını istiyorum. Halkın demokratik sürece ve siyasilere inancı büyük zarar görür. Referandumun sonucunu hayata geçirmek görevimizdir." diye konuştu.

Parlamentonun Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde olacakları değerlendiren May, "Büyük ihtimalle parlamento Brexit'in gerçekleşmemesine yol açacak şekilde felç olacaktır." ifadesini kullandı.

RETÇİ MİLLETVEKİLLERİNE MESAJ

Siyasi gözlemciler, May'in Brexit'in gerçekleşemeyeceğini söyleyerek sert Brexit yanlısı milletvekillerinin kendi anlaşmasına destek vermesini sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Partiden yaklaşık 100 milletvekilinin yarınki oylamada ret oyu vermesi bekleniyor.

May’in Brexit anlaşmasına, azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın sert Brexitçi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekili de ret oyu vereceklerini açıklamıştı.

May'in Brexit politikası, bugüne kadar 10'dan fazla bakanın istifasına yol açtı.

PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının geçen ay yapılacak oylaması son anda bir ay süreyle ertelenmişti.

Parlamento geçen hafta yeniden tartışmaya başladığı anlaşmayı yarın akşam saatlerinde oylayacak.

Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. Anlaşmasının reddi halinde ise İngiltere'de erken seçimden yeni referanduma kadar bir dizi seçenek masaya gelebilecek.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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