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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu

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Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu

Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinin kara sularına, olası terör faaliyetlerini durdurmak üzere giriş ve çıkış yasağı getirildi.

Konuya dair açıklamada bulunan eyaletin Emniyet Müdürü Omar Mammah, bundan önce terör örgütü üyelerinin deniz yoluyla giriş yaptığı Sabah'ın doğu kıyısındaki 7 ayrı bölgede yerel saatle 18.00'den sabah 06.00'ya kadar her türlü giriş ve çıkışların yasaklandığını bildirdi.     

Omar, yasağın 10 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, "Şüpheli kıyı bölgelerine ülke dışından teröristlerin sızmasına engel olmak ve vatandaşlarımızla turistlerin güvenliğini sağlamak için yasağı getirdik." ifadesini kullandı.     

Söz konusu bölgeler emniyet altına alınana kadar tüm eyalet sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Omar, kıyı bölgelerinde yaşayanlara, yasağın geçerli olduğu saatler içinde evlerinde oturmaları tavsiyesinde bulundu.      

Sabah eyaletinin doğu kara sularında giriş ve çıkış yasağı, ilk olarak 2014'te, bölgede iki vatandaşın kaçırılması ve turistler ile polis memurlarının öldürülmesinin ardından ilan edilmişti.     

Ülke dışından sızan terör faaliyetlerini durdurmak için bölge, Doğu Sabah Güvenlik Alanı olarak adlandırılmıştı.     

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