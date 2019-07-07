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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.07.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Malezya'da kimyasal maddeler nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı

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Malezya'da kimyasal maddeler nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde bazı fabrikalardaki kimyasal sızıntıya bağlı olarak son bir aydır etkisini gösteren yoğun hava kirliliğinden etkilenen 11 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, cuma gününden bu yana şehir genelindeki 4 okulda toplam 11 ilkokul öğrencisinin ağır baş dönmesi, kusma ve mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.     

Hava kirliliğinden etkilenerek rahatsızlandıkları öne sürülen öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.     

Öte yandan perşembe günü şehirdeki kirli sudan etkilenerek Parkinson benzeri hastalığa yakalandığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğun ailesi, söz konusu hastalığa eyalet yönetiminin sebep olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı.     Pasir Gudang'da bazı kimyasal fabrikalarından çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilmiş ve şehir genelinde 111 ilk ve orta öğretim okulu ile 347 özel kreşte eğitime ara verilmişti.     

Kentin yakınlarındaki Kim Kim Nehri'ne 3 ay önce de  yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı belirlenmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.     

Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, tespit edilen hastalıkların ardından Pasir Gudang genelindeki yasa dışı fabrikaların hepsinin kapatılacağını açıklamıştı.     

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