Malezya'da 100 kilogramlık piton yakalandı
Malezya'nın Labuan Adası'nda bir evin arka bahçesinde 100 kilogram ağırlığında piton yakalandı.
Malezya'nın kuzeyindeki Labuan Adası'ndaki bir evin avlusunda 100 kilogram ağırlığında pitona rastlandı.
Devlet haber ajansı Bernama'da çıkan habere göre, adaya bağlı Layangan bölgesinde bir kişi, evinin arka bahçesinde dev yılana rastlayınca itfaiyeyi aradı.
İtfaiye ekipleri 3,35 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki pitonu yakaladı.
Dev piton Doğal Yaşamı Koruma Birimi binasına götürüldü.
Adada şimdiye kadar 72 yılan yakalandı.
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