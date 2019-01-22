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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Malezya Başbakanı’ndan İsrail açıklaması

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Malezya Başbakanı’ndan İsrail açıklaması

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "İsrail, uluslararası hukuk, ahlak ve insan haklarına karşı çok sayıda eylemde bulundu." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkesinde düzenlenecek "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına ilişkin "İsrail, uluslararası hukuk, ahlak ve insan haklarına karşı çok sayıda eylemde bulundu. (İsrailliler) Farklı ülkelerde sporla ilişkili birçok etkinliğe katılabilirler ancak Malezya için onlar suç işleyen bir ülkeden geliyorlar ve biz bunu kabul edemeyiz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Malezya Başbakanı Mahathir, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Kurumları Birliği (IAACA) yıllık toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"YOLSUZLUK TOPLUMLARI YOK EDİYOR"

Mahathir, yolsuzlukla mücadelede kararlı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Özellikle devlet liderleri yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olmalıdır. Yolsuzluğu azaltmak için kullanılan mekanizmaların iyi bir şekilde işletilmesi gerekir." görüşünü paylaştı.

Liderlerin ülkelerinin menfaati ve gelişmesi için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizen Mahathir, "Liderler ellerinde bulundurdukları gücü yasa dışı bir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorsa, doğal olarak yolsuzlukla etkili bir şekilde mücadele yürütemez. Eğer bir liderin yolsuzluk yaptığına dair küçük bir emare bulunuyorsa, bu liderin görevinden alınması gerekir." yorumunda bulundu.

Mahathir, "Yolsuzluk toplumları yok ediyor. Ona karşı savaşmak durumundayız, fakat bu kolay değil çünkü insanlar kabul etmeye meyillidir. Ancak yozlaşmış uygulamaları reddederek kültürü değiştirebiliriz." diye konuştu.

Öte yandan, IAACA Başkanı Ali Fetais Al-Marri, dünya genelindeki yolsuzluklarla mücadele için kurulan fona, yolsuzluklara karşı yürüttüğü mücadeleden ötürü Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in isminin verildiğini duyurdu.

İSRAİLLİ ATLETLER KONUSU

Mahathir, Malezya'nın, ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, her devletin ülkesine giriş yapacak kişileri kabul etme veya reddetme hakkının olduğunu anımsattı.

Malezya Başbakanı, "ABD, ülkesini Meksikalılardan korumak için şu an Meksika sınırına büyük bir duvar inşa etmek istiyor. Biz de aynı şekilde ülkemizde istenmeyen kişileri, ülke dışında tutuyoruz. Ayrıca terör şüphelisi ya da terörle ilişkili kişiler içinde bu durum geçerli. Bu bizim hakkımız, özellikle ABD gibi ülkeler, Meksikalıları dışarıda tuttuğu sürece bizde bu hakkımızı uygulamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonaya katılacak atletlerin, uluslararası hukuka aykırı davranan, başka insanların ülkelerine yerleşim yerleri inşa eden, Gazze'deki insanlara yardım taşıyan Malezya'ya ait gemileri uluslararası sularda zorla durdurarak İsrail limanlarına çeken bir ülkenin vatandaşları olduğunu hatırlatan Mahathir, "İsrail, uluslararası hukuk, ahlak ve insan haklarına karşı çok sayıda eylemde bulundu. (İsrailliler) Farklı ülkelerde sporla ilişkili birçok etkinliğe katılabilirler ancak Malezya için onlar suç işleyen bir ülkeden geliyorlar ve biz bunu kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.

İSRAİLLİ YÜZÜCÜLERİN MALEZYA'YA GİRİŞLERİNİN YASAKLANMASI

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 11 Ocak'ta İsrail basınında çıkan, İsrailli yüzücülerin "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere Malezya'ya girişlerinin yasaklandığı iddialarını doğrulamış ve "Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

Mahathir'in açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah da Malezya'nın İsrail'in katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapmayacağını belirtmişti.

Toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün katılacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Malezya'nın Sarawak eyaletinde düzenlenecek.

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