Makedonya’da kritik referandum
Makedonya’da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandum için dün halk sandık başına gitti. ‘Evet’in önde çıkması bekleniyor.
Makedonya’da dün yapılan referandumda, açılan ilk sandıklarda ABD ve AB’nin de desteklediği Prespa Anlaşması’na “Evet” oylarının önde gittiği bildirildi. Sandıkların dün saat 20.00’de kapanmasından sonra sayılan ilk oylar, Yunanistan ile geçen Haziran ayında imzalanan ve ülkenin NATO ile AB üyeligi yolunun açılmasına karşılık ismini “Kuzey Mekadonya Cumhuriyeti” olarak değiştirmesini öngören Prespa Anlaşması’na “Evet” diyenlerin, “Hayır” diyenlerden fazla olacağının sinyallerini verdi.
CUMHURBAŞKANI OY KULLANMADI
Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve muhalefet partileri, önceki günlerde, halkı referandumu boykota çağıran konuşmalar yaptı. ABD’nin New York kentinde bulunan İvanov daha önce, oy kullanmaya gitmeyeceğini açıklamıştı. Muhalefet, katılım oranının yüzde 50’yi aşmaması durumunda referandumun geçersiz olacağını savundu. Rusya’nın “Hayır”, Batı’nın ise “Evet” için adeta seferber oldukları Makedonya’daki referandum sakin geçti. Yunanistan ile anlaşma uğruna “Büyük İskender” isminin “Dostluk” olarak değiştirildiği ülkenin en önemli otobanında dün çok az sayıda araç vardı.
MECLİSLERİN ONAYI GEREKLİ
Referandumun ardından, iki ülke arasındaki anlaşmada yer alan anayasal değişikliklerin onaylanması için Makedonya meclisindeki milletvekillerinin en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden 81’inin) bunu desteklemesi gerekiyor. Makedonya’da bu süreçlerin tamamlanmasının ardından
aynı anlaşmanın Yunanistan meclisinde de onaylanması gerekiyor. Makedonya ve Yunanistan’ın anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya’nın “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ismi ile resmi olarak NATO’nun 30. üyesi olması bekleniyor.
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