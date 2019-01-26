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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Macron'dan Mısır ziyareti

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Macron'dan Mısır ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 önemli konuyla Mısır'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmeyi planlıyor.

AA muhabirine Macron'un pazar günü başlaması planlanan Kahire ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, Libya, Suriye, askeri ve ekonomik iş birliği konularının görüşmelerin ana gündem maddesi olacağını ifade etti.

Mısırlı akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tarık Fehmi, son dönemde Paris ve Kahire arasındaki ikili ilişkilerin istikrarlı olduğunu ve bir kriz yaşanmadığını belirtti.

ANA GÜNDEM LİBYA

Macron'un ziyaretinde görüşmelerde ilk sırayı Mısır'ın da güçlü bir aktör olduğu Libya krizinin alacağını kaydeden Fehmi, ikinci sırada ise Suriye krizi, ABD'in bu ülkedeki boşluğu nasıl doldurulacağı konusunun bulunduğunu söyledi.

Fehmi, Fransa'nın gelecek dönemde Suriye konusunda rol alması beklenen Arap ülkeleriyle iş birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Mısır'ın 2019'da Afrika Birliği dönem başkanlığını alacak olmasının da Paris için ekonomik anlamda çok önemli bir konu olduğunu dile getiren Fehmi, Filistin sorununun da Macron'un ziyaretinde gündeme geleceğini ifade etti.

SİSİ GELDİĞİNDEN BERİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GELİŞTİ

El-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde uluslararası ilişkiler uzmanı olan Said el-Lavandi, Temmuz 2013'te askeri darbe yapan Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te resmi olarak cumhurbaşkanlığına gelişinden beri iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi.

Lavandi, Suriye konusunun ana gündem maddesini teşkil edeceğini, özellikle de Devlet Başkanı Beşşar Esed'in rejimin başında kalması veya kalmamasına ilişkin konuların masaya yatırılacağını vurguladı.

PARİS KAHİRE İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ SIKILAŞTIRMAK İSTİYOR

Fransa'nın içinde bulunduğu sorunları da göz önüne alarak, ekonomik anlamda Mısır'ın Afrika Birliği dönem başkanlığından istifade etmek isteyeceğini kaydeden Lavandi, bu nedenle Paris'in Kahire ile ilişkileri sıkılaştırmak istediğine değindi.

Kahire Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Said Sadık, Macron'un ziyaretinde en önemli konuların, askeri ve ekonomik iş birliği, Orta Doğu'daki güvenlik durumu, Suriye ve Libya krizleri ile terör ve yasa dışı göçle mücadele konuları olduğunu belirtti.

Arap ülkelerinin Esed'e yönelik desteğine işaret eden Sadık, Sisi'nin bu konuda ve son olarak Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'ün Kahire ziyareti konusunda Macron'u bilgilendireceğini dile getirdi.

Sadık, İtalyan öğrenci Giulio Regeni'nin öldürülmesi nedeniyle Mısır'la ilişkileri iyi olmayan İtalya ile Fransa arasında Libya konusunda bir rekabet olduğunu kaydetti.

Mısır'ın Libya'nın güneyini askeri açıdan ele geçiren darbeci General Halife Hafter'le güçlü ilişkileri olduğunu ve aktif rol aldığını aktaran Sadık, Fransa'nın Libya'nın komşularını yanına çekmeyi amaçladığını anlattı.

İNSAN HAKLARI FRANSA'NIN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Sadık, insan hakları dosyasının Fransa'nın önceliği olmadığını ancak Sisi'nin Avrupa Birliği'nin bu konudaki eleştirilerinin dozunu düşürmesini talep edebileceğine dikkati çekti.

Akademisyen Sadık, Macron'un beraberinde ekonomi bakanları ve bazı şirketlerin yöneticilerinin gelecek olmasının ziyaretin yatırım ve askeri anlaşmalar açısından ekonomik boyutunun önemini gösterdiğini ifade etti.

Fransa, askeri darbeye zemin hazırlayan 30 Haziran 2013 gösterilerinin ardından ABD ve Rusya'nın yanında Mısır'ın en önemi silah kaynakları arasında yer alıyor.

Fransa'nın Kahire Büyükelçiliği verilerine göre Mısır'daki yabancı yatırımcılar arasında altıncı sırada yer alan Fransa'nın bu ülkede 150 şirketi bulunuyor ve yaklaşık 33 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyor.

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