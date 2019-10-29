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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
29.10.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Macron'dan cami saldırısına ilişkin açıklama

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Macron'dan cami saldırısına ilişkin açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek" dedi.

Fransa’nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı, gözaltına alınan 84 yaşındaki Claude Sinke isimli saldırgan ifadesinde saldırıyı üstlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyla ilgili açıklamasında, "Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek. Failleri cezalandırmak ve Müslüman vatandaşlarımızı korumak için her şey yapılacak" dedi.

Fransa’nın Bayonne kentinde Claude Sinle isimli saldırgan caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi, iki kişiye ateş açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda ağır yaralanan 74 ile 78 yaşlarındaki iki kişi, Bayonne Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Devlet Sekreteri Laurent Nunez, olay yerine giderek cami cemaatiyle ve cami başkanıyla görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıyı şiddetle kınayarak, "Düşüncelerim kurbanlardan yana. Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek. Failleri cezalandırmak ve Müslüman vatandaşlarımızı korumak için her şey yapılacak. Bu konuda taahhütte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise, "Saldırı hepimizi üzdü ve öfkelendirdi. Şok olan ve korkan Müslüman topluluğuna dayanışmamı ve desteğimi gönderiyorum" diye konuştu.

Landes şehrinin belediye başkan yardımcısı Mike Bresson da yakalanan zanlıyla ilgili, "Psikolojik olarak rahatsız olan birine benziyor" şeklinde konuştu.

Saldırganın 2015 yılına kadar aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin üyesi olduğu ve 2015'te yerel seçimlerde aday olduğu bildirildi. Aşırı sağ partisi ise zanlının partinin siyasi çizgisine aykırı açıklamalarda bulunduğu için seçimlerden sonra partiden uzaklaştırıldığını öne sürdü. Partinin Genel Başkanı Marine Le Pen, yaşanan saldırıyı, "Partinin değerlerine aykırı ve kabul edilemez" olarak tanımladı.

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