Macron’dan askeri gövde gösterisi
AB’nin yeni lideri olmaya soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın Paris’te yapılacak Bastille Günü geçidini Avrupa ülkelerinin askeri gövde gösterisine dönüştürmeye hazırlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü olarak da bilinen 14 Temmuz Fransa Ulusal Bayramı’nı askeri gövde gösterisine dönüştürme niyetinde. Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in de aralarında bulunduğu önemli isimlerin katılacağı törenin odağında Avrupa askeri işbirliğinin yer alması öngörülüyor.
Göreve geldiğinden bu yana öncelikli politika hedeflerinden biri olarak belirlediği Avrupa savunmasında ilerleme kaydedilmesini sağlamaya çalışan Macron, “Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç bu kadar önemli olmadı. 70’nci yılını kutladığımız Atlantik İttifakı ile bağlantılı olarak Avrupa savunması oluşturulması Fransa için bir önceliktir” dedi.
YÜKSEK KATILIM
NATO dışı askeri müdahaleler için oluşturulan Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne (E2I) üye, Fransa dışındaki dokuz ülke de törende temsil edilecek. Stoltenberg’in de törene katılacak olması Avrupa savunmasının kendi ayakları durmasına öncelik veren Macron’un NATO’ya verdiği önemi de yansıtıyor. Törende dört binden fazla asker, 69 uçak, 39 helikopter ve 196 askeri araç geçit yapacak.
DENİZALTIYA İNDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 14 Temmuz kutlamaları öncesinde dün Fransa donanmasının nükleer gücüne katkı yapacak denizaltıların ilkinin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. 2029’a kadar beş tane daha üretilmesi öngörülen Suffren sınıfı saldırı denizaltıları yüksek teknolojiye sahip. Denizde 70 günlük otonomiye sahip olacak ve 65 personelin görev yapacağı yeni sınıf denizaltıların vuruş kapasitesi de önceki versiyonlara göre oldukça yüksek. Yeni sınıf denizaltılara ilişkin programın toplam maliyeti 9 milyar Euro düzeyinde.
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